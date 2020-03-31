二线隔离病房明启用 港医管局对确诊者未入院感抱歉

香港医院管理局今透露，东区医院将有两个二线病房，其中一个明日（31日）启用，将缓解隔离病床不足的情况。针对有逾40名确诊患者仍待入院，该局港岛东医院联网总监陆志聪表示抱歉。

据《星岛日报》报道，陆志聪指香港疫情每日都不同，若出现大型爆发，或有需要增设临时医院。他透露，香港医管局将启用的400张二线隔离病床中，逾20张病床在港岛东医院联网，由普通病房病床改装而成。香港医院管理局行政总裁高拔升早前通报，400张二线隔离病床将在本周启用。

此外，陆志聪透露东区医院将有两个二线病房，分别在明日及稍后可以启用，合共提供约50张隔离病床。另外，同一联网的律敦治医院，改装的12张隔离病床，也即将可以投入服务。

陆志聪称，急症室会实行分流检测，希望尽早安排无确诊病人回家，保存隔离设施及人手，治疗2019冠状病毒患者及其他重症病人。

对于有逾40名确诊患者仍未获安排送院，陆志聪承认做法相当不理想，感到抱歉。他说，随着二线隔离病房启用，料可纾缓情况，而医管局也研究在确诊患者等候入院期间，为家属提供更多支援。

医管局高级行政经理源柏梁则说，改装病房主要透过加强通风抽气，及加装高效能粒子过滤器，确保病房空气不会外流，同时增加换气量，稀释室内的空气。他说，由普通病房改装的二线隔离病房，已符合美国疾控中心要求，病房每五分钟换气一次，房内的空气经过滤器稀释后才排出室外。