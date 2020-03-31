中国国务院：支持浙江自贸试验区适度开展成品油出口业务

中国国务院近日发布关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施的批复，同意《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》。其中包括支持浙江自贸试验区适度开展成品油出口业务，允许自贸试验区内符合条件的炼化一体化企业开展副产的成品油非国营贸易出口先行先试。

据中国政府网消息，措施中包括，引进油品贸易国际战略投资者，引入纽约、伦敦、新加坡、迪拜等地经验丰富的交易所作为战略投资者，并引进国际油品贸易商资源。

加快舟山绿色石化基地建设，利用国际先进的化工生产技术，聚焦高端化学品和化工新材料，发展化工下游精深加工产业链。加速油气进口、储运、加工、贸易、交易、服务全产业链发展。支持打造液化天然气（LNG）接收中心，为国内天然气供应提供保障。

提升油品流通领域市场化配置能力，支持浙江自贸试验区适度开展成品油出口业务，允许浙江自贸试验区内现有符合条件的炼化一体化企业开展副产的成品油非国营贸易出口先行先试，酌情按年度安排出口数量。

支持浙江自贸试验区建设船用低硫燃料油生产基地，允许通过保税混兑等方式丰富低硫保税油供给。

支持浙江自贸试验区与上海期货交易所等国内期货现货交易平台合作，共同建设以油品为主的大宗商品现货交易市场。