拼多多宣布完成11亿美元定增

中国电商平台拼多多今日（31日）宣布，已通过定向增发方式筹集11亿美元（约15.7亿新元），提升其营业收入增长能力。

综合路透社和财经网报道，在疫情的笼罩下，拼多多成功稳固部分长线投资人，通过定向增发方式，约定购买该公司新发行总值11亿美元的A类普通股，约占已发行股份总数的2.8%。交易预计于2020年4月上旬完成。

据拼多多本月发布的2019年第四季及全年财报，截至2019年12月31日，公司账目净现金为人民币349亿元（人民币，下同，约70亿新元）。 截至2019年底，平台年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿元。2019年第四季度，拼多多应用平均月活用户数达4.81亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿元，成为中国用户数增速最快的电商平台。

一位接近拼多多高层的人士表示，此次新募集资金将主要用于促进中国农产品上行，继续夯实农产品上行第一大平台的综合能力，促进城乡经济强对流；同时带动外贸企业转型升级以及中国用户直连制造（C2M）产业带进行“新基建”的基础设施改造。

报道指，公司今年将在新消费领域，继续扩大“百亿补贴”的范围和力度，为刺激全社会内需，拉动社会就业做出进一步贡献。