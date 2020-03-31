《求是》发表习近平文章：抗疫取得阶段性重要成果 防控任务仍艰巨

明天出版的第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记习近平的文章《在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时的讲话》。文章强调，经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，但疫情防控任务依然艰巨繁重。

据新华社报道，文章称，越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

同时，要把医疗救治工作摆在第一位，最大限度提高治愈率、降低病亡率。要集中优势医疗资源和技术力量救治患者，加速推进新型检测试剂、抗体药物、疫苗和诊疗方案等科技攻关，加快推广应用已经研发和筛选的有效药物，提升救治水平。

文章指出，打赢疫情防控阻击战，重点在“防”。要加强进出人员管理，深入开展流行病学调查工作。要保持内防扩散、外防输出的防控策略，同时要在做好健康管理、落实防控措施的前提下，集中精准输送务工人员安全返岗。

文章也强调要保障好群众基本生活。民生稳，人心就稳，社会就稳。要充分考虑群众基本生活需求，保障必需品供应。要加强心理疏导和心理干预，加强舆论引导，坚持依法防控，妥善处理疫情防控中可能出现的各类问题，维护社会大局稳定。

文章指出，疫情短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。要在加强防控的前提下，采取差异化策略，适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产。

文章还说，要补齐治理体系和治理能力短板。这次疫情防控是对治理体系和治理能力的一次大考，要加快补齐治理体系的短板和弱项，着力完善公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。要着力完善城乡基层治理体系，树立“全周期管理”意识，探索超大城市现代化治理新路子。