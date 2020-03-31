香港2月零售额骤跌44% 为历来最大跌幅

香港零售数据连跌13个月。据香港政府最新统计，2月的零售业总销货价值的临时估计为227亿元（港元，41.7亿新元），按年下跌44%，为历来最大跌幅。而1月的零售业总销货价值的修订估计按年下跌21.5%，今年首两个月合计的零售业总销货价值的临时估计按年下跌31.8%。

据网媒香港01报道，政府发言人表示，每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，于今年农历新年在1月25日，但上年则在2月5日，因此在作出按年比较时，把一月及二月的零售业销货额数字合并分析会较为合适。

首两个月食品、酒类饮品及烟草的销货价值下跌9.3%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼下跌58.6%；其他未分类消费品下跌21.9%；电器及其他未分类耐用消费品跌25.1%；药物及化妆品下跌42.7%；百货公司货品下跌41.4%；服装下跌49.9%。

政府发言人表示，零售业销货量的按年跌幅在2月份急剧扩大，并为有纪录以来的最大单月跌幅。这主要反映2019冠状病毒病疫情对与旅游及消费相关活动造成的沉重打击，尽管农历新年在不同时间出现也有一些影响。

发言人进一步指出，2019冠状病毒病全球大流行令访港旅游业停顿，并严重削弱香港本地消费需求，零售业的业务环境短期内依然会极为严峻。政府会密切留意相关情况，以及其对整体经济及就业市场的影响。

香港特首林郑月娥今早曾表示，将会启动第二轮的防疫抗疫基金，因香港正​​面对的打击是史无前例，而2月份的零售销售数据是最大跌幅，强调政府一定会作出适当回应。林郑又指，明白到商户最大的经营成本是租金，早前已会见地产建设商会，希望他们可以减租，与租户共度时艰。