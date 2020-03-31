中国已出现超1500例无症状感染者 明起卫健委将每日通报其情况

中国国家卫生健康委员会今日（31日）通报，截至昨日已有1541例无症状感染者接受医学观察。该卫健委也宣布，将在明日起的每日疫情通报中，公布无症状感染者的报告、转轨和管理情况。

据中国央视新闻报道，中国国务院新闻办今日在武汉举行新闻发布会，中国国家卫健委疾控局局长常继乐指出，无症状感染者引起社会广泛关注，当局也一直高度重视这类感染者的相关情况。为回应社会关切，从4月1日起，国家卫健委将在每日的疫情通报中，公布无症状感染者的情况。

2019冠状病毒疾病无症状感染者是指无发烧、咳嗽等自我感知或可识别的临床症状，但呼吸道等标本病毒病原学检测是阳性的人士。

据中国国家卫健委疾病预防控制局官网的消息，截至3月30日24时，接受医学观察的无症状感染者为1541例，其中境外输入205例。

常继乐介绍，目前无症状感染者主要通过四个途径发现，为其密切接触者的医学观察、聚集性疫情的调查、传染源的追踪、部分有境内外冠病病例持续传播地区的旅游史或者是居住史人员的检测。

至于报告管理，国家卫健委要求各地加强对无症状感染者防控管理。其中，包括加强信息报告，要求各医疗卫生机构，在发现无症状感染者的两小时内进行网络直报。另外，快速开展流调，县区级疾控中心接到无症状感染者的报告以后，要在24小时内完成个案调查，并且及时进行密切接触者的登记，将个案调查报告要及时的通过传染病报告管理系统进行上报。

此外，国家卫健委要求要严格隔离管理，无症状感染者要集中隔离14天，原则上集中隔离满14天，经两次连续，间隔24小时核酸检测阴性可以排除解除隔离。如果核酸检测仍为阳性，要继续集中隔离医学观察，无症状感染者的密切接触者也要进行14天的隔离医学观察。

常继乐透露，下一步呢将贯彻落实中共中央应对疫情工作领导小组的会议精神，突出的做好无症状感染者的监测、追踪、隔离和治疗等工作，抓紧在疫情重点地区，抽取一定比例的样本，开展无症状感染者的调查和流行病学的分析。进一步的研究完善防控措施。

据早前报道，中国国务院总理李克强昨日主持的疫情工作领导小组会议要求，要加强无症状感染者防控，包括有针对性加大无症状感染者筛查力度，一旦发现无症状感染者，要立即按“四早”要求，要严格集中隔离和医学管理。会议也强调，各地要坚持公开透明发布信息，不允许为了追求病例零报告而瞒报漏报。

此前26日的疫情工作会议中，李克强也要求卫健委等相关专家认真研判无症状感染者的情况，拿出防治方案，避免出现防控漏洞。