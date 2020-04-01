孙春兰仍在湖北 调研春耕生产和企业复工复产

中国2019冠状病毒疫情受控，但中国国务院副总理、中央指导组组长孙春兰仍在湖北。《新闻联播》报道，孙春兰昨天（3月31日）率中央指导组赴湖北咸宁市调研春耕生产和企业复工复产情况。

据北京青年报微信公号“政知见”报道，湖北在疫情好转之后出现农副产品滞销的情况。这次孙春兰去咸宁，首先就去了咸安区汀泗桥镇黄荆塘村春茶种植基地。

她要求，为农资运输、劳动力流动开辟“绿色通道”，确保涉农生产资料供应充足，帮助湖北应季优质农产品尽快打开销路。

另据澎湃新闻报道，作为茶叶大省，湖北省茶叶总产量、出口货值均居全国第四，但在疫情期间损失严重。据《湖北省茶叶产销情况报告》，自疫情发生以来，茶产业直接经济损失达8.38亿元人民币（约1.7亿新元）。

此外，据《新闻联播》画面显示，孙春兰还去了湖北奥瑞金包装有限公司和咸宁南玻光电玻璃有限公司。

孙春兰提到，及时解决地方和企业反映的难点堵点问题，全力以赴推动经济社会发展快速平稳“重启恢复”。

除了孙春兰，湖北省委书记应勇同一天也主持召开省防控指挥部会议研究多个议题，其中一个也是复工复产。应勇在会上提到，要千方百计推动湖北省农副产品销售。

应勇说，湖北省作为全国重要的农产品生产基地，不少农产品产量稳居全国前列甚至首位。“各级党委政府要高度重视农副产品销售，相关部门要打好组合拳，形成工作合力。”

这场会议除湖北省委书记应勇、省长王晓东参加外，还有湖北省委常委、常务副省长黄楚平，省委常委、宣传部部长王艳玲，省委常委、省卫健委主任王贺胜，省委常委、武汉市委书记王忠林。