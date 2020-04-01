为防止院内群聚感染 台湾再扩大医护采检条件

台湾陆续传出有2019冠状病毒疾病确诊者症状不明显的案例，为避免类似情况发生在医护人员上，造成院内群聚感染，台湾中央流行疫情指挥中心昨天（31日）再扩大医护人员采检条件，医护人员只要有咳嗽或发烧且疑似染病，就可进行两次采检；即便检出阴性，如果呼吸道症状未完全缓解，仍旧不能回归工作岗位。

据《联合报》报道，根据指挥中心最新颁布的“医疗照护工作人员COVID-19扩大采检及个案处理流程”，医疗院所和照护机构工作者就诊时，如不符合冠病通报定义，但临床上发现其体温在38度以上或有呼吸道症状，且认为个案有染病风险，就可进行第一次鼻咽或咽喉擦拭液检体采检。

经采检后，受检测者可住院或回家自主健康管理，但在接获通知检验结果前，不可外出。如果检验结果为阴性，还需回到原来的采检院所进行第二次鼻咽或咽喉擦拭液检体采检。

即使第二次检验仍为阴性且未使用退烧药就退烧了，但退烧未达24小时，或是呼吸道症状尚未缓解，仍不可回到工作岗位。如果医护人员两次采检均为阴性，但流感检测阳性或有其他诊断，临床上也应综合评估其何时较适合返回工作岗位。

高雄市立大同医院院长、高医大热带医学暨传染病研究中心主任陈彦旭指出，台湾目前采检量能还足够，在此前提下扩大采检有助防疫。特别是发烧症状往往源于感染症，如果是呼吸道感染症就可能传给他人、引发院内群聚感染，因此染病者适度在家休息是必要的。

不过，当地一些医疗界人员担心会因此导致人力不足。报道指，呼吸道症状较难界定，如果只是无害他人的慢性过敏症状，却因此不能返回工作岗位，可能影响医疗照护机构的人力运用。台湾儿科医学会常务理事、开业诊所医师林应然提出医护人力不足的隐忧，但他也说，目前台湾冠病病例还不算多、医护人力尚属足够，日后应视疫情变化滚动式调整采检条件。