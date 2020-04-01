港府预告或缩短入住检疫中心的时间至10日

香港政府昨夜（31日）在社交媒体预告，一旦检疫中心接近饱和，将不再强制集中检疫14天，检疫人士入住10天后，若无病征可回家完成余下四天的检疫。

据香港政府面簿专页“添马台”昨天的贴文，香港采取围堵政策应对疫情，紧密接触者要在检疫中心接受检疫。为增加检疫中心的单位数目，位于八乡少年警讯中心的检疫中心已于今日启用，连同其他检疫设施，单位总数已经有约1600至1700个。

另一方面，政府会密切留意检疫中心的入住率，当接近饱和时，会实行专家的建议，即受检疫者在入住检疫中心10 天后，如无病征，深喉唾液检测确定没受感染，经医生评估也认为条件合适，才可回家完成余下四天的检疫。

因应多国疫情严峻，港府在上月推行多项入境限制检疫措施，包括在上月19日要求所有从外地入境人士需要强制检疫14日，并在同月25日将措施扩至从澳门及台湾入境人士。

据香港01报道，上月19日，即新检疫措施实施当日的确诊数字为209宗，而截至周二，12天内确诊病例已急增506例，比3月19日前的确诊个案多逾倍。当中在过去七日，即上月25日至昨日，确诊个案数字由411例增加至715例，即一周内新添304例个案。

此外，港医管局行政总裁高拔升日前也提出，若香港确诊数字急升，不排除会让病情轻微或康复中的病人在社区隔离。不过香港大学感染及传染病中心总监何柏良及医学会传染病顾问委员会主席梁子超日前均在电台节目上指，有关安排危险，或导致社区传播。