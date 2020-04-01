四川西昌森林火灾昨晚借风力复燃 泸山多处建筑受威胁

四川省西昌市泸山景区森林火灾昨日上午（3月31日）被扑灭后，火场于当天晚上发生复燃。当地官方今日表示，截至当日8时20分，火灾现场仍有明火。

据香港中通社报道，经过消防救援力量一夜奋力扑救，昨日上午森林火灾现场已不见明火。而在当天晚上8时许，该处火场又借风力发生复燃。今日，当地已集结森林消防救援力量510名，专业打火队员70人，德昌打火人员60人，民兵600人，将以光福寺为中心，分三条线路对泸山火情进行“总攻”。

中国大陆媒体报道显示，山火是从泸山高处开始复燃的。伴随着夜间的强风，火光越来越强，几公里外清晰可见。此次复燃导致位于泸山半山腰、山脚下的多处建筑再次受到严重威胁，包括已有约1100年历史的光福寺，还有多处学校和居民区。

西昌市委书记李俊在昨日的新闻发布会上通报指，截至当天16时，西昌森林火灾过火面积1000余公顷，毁坏面积为80余公顷。目前，泸山正面已无明火，但由于下午气温持续升高，风力增加，辖区内出现多个烟点，存在复燃风险，全线均有专业扑火队和民兵队伍把守。

李俊介绍，火灾已造成18名扑火队员和一名向导牺牲，另有三名扑火队员重伤，正在医院接受治疗，目前生命体征稳定。李俊表示，此次火灾不同于一般的森林火灾，位于国家级风景名胜区，周边有一处存量约250吨的石油液化气储配站、两处加油站、四所学校、两处文保单位以及西昌最大的百货仓库。火灾发生后，周边三个乡镇共计疏散18152人。

据澎湃新闻报道，火灾已导致泸山最高处建筑五祖庵完全被毁，只剩塑像、石柱和一座完整的山门。昨日晚，森林大火从一侧燃烧至此后停止，没再往下蔓延。道观下方，则是泸山最主要建筑群——宝光寺、凉山彝族奴隶社会博物馆。

中国应急管理部昨日召开会议指出，目前发生的森林火灾绝大多数是人为原因引发，要严格火源管理，加强执法检查，认真做好火灾调查工作，坚决遏制火灾高发势头。同时，按照职责分工落实部门责任，强化监管措施，完善协同机制，近期要对问题突出的地方政府和指挥部进行通报约谈。