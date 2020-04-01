网传疫情引发粮食危机需囤粮 专家：库存充足

传闻疫情将可能引发全球粮食危机，中国网络近日多处有声音号召网友“空下来去超市买点米，囤三个月的量”，中国专家对此表示，中国粮食供给充裕，库存充足。

据中新网报道，近日，湖北黄冈、宜昌、鄂州等地出现抢购粮油现象。当地昨天（3月31日）发布辟谣提醒，不要再盲目跟风“抢米抢油”。黄冈方面表示，正调查散布粮油紧张的虚假信息是否个别不良商户为促销库存物资所为。鄂州市市场监督管理局表示，全市粮油库存充足。宜昌提醒，夏季马上来临，大米面粉容易变质，请理性消费。

另据新华社报道，中国粮油信息中心高级经济师王辽卫3月28日受访时针对粮食市场供应情况表示，尽管近年来国际市场曾几次出现过山车式的粮价大幅波动，但由于中国粮食连续丰收，供给充裕，库存充足，保障有力，粮食市场总体保持稳定。总体看，中国粮食供求总体宽松，”完全能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。”

王辽卫还表示，中国粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上，近年来粮食储备体制机制不断完善，粮食储备充足，小麦稻谷等口粮品种库存处于历史最高水平。疫情发生以来，国家有关部门和地方政府采取有力有效措施，做好粮油市场保供稳价，推动粮油加工企业复工复产，保障粮食物流运输通畅，粮油市场供应不脱销、不断档，国内粮油市场平稳有序运行。

至于中国人一日三餐离不开的米和面，王辽卫还说，中国稻谷供给充裕，已连续多年结余；小麦连续多年产大于需。

联合国粮农组织预计，糟糕情况预计将在4月和5月出现。判断的依据是联合国粮农组织已经发现粮食在多方面遭遇多重挑战，例如粮食运输和家畜养殖等。但截至当前，食品供应依然充足，粮食产业所受冲击颇小。

报道提及，美国惠誉咨询公司认为，在发达市场，谷物种植通常在人口密度低的大型农场，比较不易受疫情影响；鉴于关键产区气候条件良好，2020年至2021年庄稼收成前景乐观，粮食相对充足。但劳动密集型行业，例如棕榈油等种植业和鲜肉处理等加工业的人员感染风险较高，需要临时封闭措施。惠誉咨询公司担心，尽管某些种类的粮食供应充足，但可能出现过度囤积或限制交易现象，从而抬升粮食危机风险。