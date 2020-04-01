湖北昨日首现境外输入病例 此前为无症状感染者

湖北超过一星期零新增确诊，但无症状感染者人数持续增长，截至昨日已有982例，其中一例昨天转确诊，成为湖北首例境外输入病例。

据湖北省卫生健康委员会官网的消息，昨日湖北出现一例武汉市境外输入病例，为无症状感染者转确诊。

据武汉卫健委官网的消息，昨日确诊的境外输入病例为在英国留学的16岁男子周某某。

周某某于3月21日从英国纽卡斯尔机场出发，经迪拜机场转机于3月22日抵达北京首都机场，经过体温检测和相关手续后，湖北接待方安排单人单间住宿。3月23日安排在北京西站乘坐高铁，当晚约9时到达武汉站，蔡甸区随即安排其隔离观察。

患者3月28日的核酸检测结果呈阳性，遂转入蔡甸区人民医院妇幼院区进一步检查，同日转至市肺科医院，并以无症状感染者上报。结合患者临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，3月31日订正为确诊病例，临床分型为普通型。

截至昨日24时，湖北尚在医学观察无症状感染者982例，其中昨日新增无症状感染者47例。

除此之外，湖北省昨日新增病亡六例，其中武汉市五例、荆门市一例。

湖北目前仍在院治疗人数1283例，其中重症311例、危重症124例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例数为0，集中隔离人数为0。累计追踪密切接触者278179人，尚在接受医学观察1230人。