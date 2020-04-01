港大研究：病毒可在口罩外层活七日 专家吁勿重用

2019冠状病毒疫情席卷全球，但因口罩紧缺，部分人士选择重用口罩。不过。香港大学医学院公共卫生学院近日有研究发现，冠病病毒在环境中可长时间存活，在外科口罩外层可存活达七日，负责研究的港大专家呼吁民众不要重用口罩。

据《星岛日报》报道，该研究主要测试病毒在不同环境中的稳定性，包括在不同物料上的存活时间。实验采用10种物料作实验，包括纸张、厕纸、木材、衣物、玻璃、钞票、不锈钢、塑胶，以及外科口罩内层和表层。

研究发现，2019冠状病毒在外科口罩外层可存活多达七日，内层则存活四日；另在不锈钢、玻璃及塑胶表面可存活四日，在钞票、木表面可存活两日，在布表面可存活一日，在纸巾则存活30分钟。

至于环境温度，病毒在22℃环境下可存活14日，37℃的环境可存活两日，56℃的环境可存活30分钟，70℃的环境则只能存活五分钟。此外，若用1:49或1:99的漂白水浸泡五分钟，病毒也会失去传染力。

参与研究的公共卫生学院教授潘烈文指出，病毒在外科口罩表面可存活的时间较长，建议市民尽量不要重用口罩；至于衣物，他建议市民若有所担心，则可先用热水浸泡半小时后再洗。

港大病毒学讲座教授裴伟士则指，民众戴口罩时，尽量不要触碰口罩表层，否则如双手受到病毒污染，再接触眼等部位，便有机会把病毒带到体内。他又指，2019冠状病毒变异速度较流感病毒慢，一旦研发出疫苗，相信可较长时间有效。