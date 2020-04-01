中国林草局：半月处置78起森林草原火灾 九起正在扑救

中国国家林业和草原局今日（4月1日）通报，半个月内共处置78起森林草原火灾，有九起还在扑救，其中七起未受控。

据《新京报》报道，中国国家林草局今日召开全国森林草原防火工作紧急电视电话会议，会议上透露，3月17日至4月1日早8时，林草局共接报处置14个省区78起森林草原火灾，现已扑灭69起，正在扑救九起，其中七起未得到有效控制。仍在扑救的火灾集中在两个省区，其中四川四起、云南五起。

据了解，当前中国华北、西南等地已全面进入高火险期，东北、内蒙古重点国有林区即将进入春防关键时期，森林草原防火面临极大压力。近期，国家林草局多次下发通知，召开视频调度会，向四川、山西等防火形势严峻地区派出工作组、调拨物资，部署四川、云南两省专员办开展专项督查，会同应急管理部开展了九省区防火督查。

昨日会议强调，各级林草部门要突出灾前防范，重视早期处理，严防火灾集中爆发、重特大火灾、群死群伤、火烧连营的情况，切实把火灾损失降到最低限度。要坚决管住火源，严格管控、审批野外用火，尤其要把农林交错地区火源管理作为重点，高火险时段严禁一切野外用火。

同时，要做好人员、队伍、物资等准备，及时掌握天气情况，提前做好预警；要综合利用各种监测手段，确保第一时间发现火情。要组织地方专业扑火队伍集中食宿，靠前驻防，严阵以待，一旦发现火情，积极参与扑火救灾，确保打早、打小、打了。

会议提出，15个驻地专员办要迅速开展森林防火专项督查，对检查发现的问题和隐患，认真研究、限期整改，重大问题要实行挂牌督办，真正做到不留死角、不留盲区。

此外，会议也强调，要深刻汲取近两年来扑火人员伤亡事故的惨痛教训，把扑火安全放在扑救指挥工作的首位，加强对广大扑火队员、护林员进行扑火常识、紧急避险等人身安全防护的培训和教育。特别是跨区域参加灭火作战专业扑火队伍，面对陌生复杂的地域、植被、气候条件，一线扑火队要了解火情、科学扑救。