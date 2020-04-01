蓬佩奥称美提供的国际抗疫援助远超中国 中国外交部：无意攀比

美国国务卿蓬佩奥昨日（3月31日）在说到美国为全球提供的抗疫援助时，提及美国对世界卫生组织的贡献是中国的10倍。对此，中国外交部发言人华春莹回应指，中国为有需要的国家提供援助是出于人道主义和投桃报李的精神，无意跟任何国家进行攀比。

据澎湃新闻报道，华春莹在今日外交部的例行记者会上指出，注意到了美国国务卿蓬佩奥昨日的国务院记者会。她表示，美国作为全球第一大经济体和综合实力最强的发达国家，如果能给其他发展中国家多提供一些援助，“（中方）当然是十分欢迎的，多多益善。”

“这也是美国作为世界上最大的发达国家应尽的责任和义务，也是发达国家应该为发展中国家作出的承诺。”她说。

至于中方，华春莹指出，作为最大的发展中国家，中国一直在南南合作框架下，为其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助。

她说，中国当前在本国抗击疫情同时，也在尽己所能为其他形势严峻、有需要的国家提供力所能及的支持和帮助，这既是出于人道主义精神，也是对各国此前支持中国的投桃报李。“我们这么做是尽心尽力，无意跟任何国家进行攀比。”

另外针对篷佩奥的发言，华春莹更称，蓬佩奥在记者会上把对国际援助的时间从1948年算起，“当时我就在琢磨他为何要从1948年算起？我很好奇的是美国近年来到底提供了多少国际援助。”

据美国国务院官网的消息，篷佩奥在上述记者会上说，美国对国际社会提供的援助很少被报道，但实际上美国一直以来都持续地为全球提供公共卫生及人道主义方面的援助。他指，美国自1948年起，就是世界卫生组织最大贡献者。

“去年，我们的贡献超出4亿美元（约5.73亿新元），是中国的10倍。”此外，他也称，美国已向联合国难民署捐赠近17亿美元，有助难民应对病毒，而中国仅捐赠190万美元。