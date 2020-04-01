在线购物数据显示中国民众不想外出消费

尽管中国各地开始放松管制，民众在网上购物的数据却显示，多数人准备继续宅在家中，打破了消费支出在疫情受控之后迅速恢复的希望。

据彭博社报道，收集阿里巴巴购物网站信息的阿里指数，在3月26日发布数据显示，疫情迫使民众自己动手做饭，复工之后许多上班族也选择自己带便当，过去30天便当盒的搜索量增加了120倍。便携式餐具、可折叠勺子和工作服的受欢迎度也激增，而通常作为礼物或用于旅行和户外活动的用品则未出现复苏迹象。

同时，用于家中锻炼的瑜伽垫和呼啦圈需求也有所增长，这对健身房的前景来说并不乐观。

上述数据削弱了对全球最大消费市场实现V型复苏的预期。虽然星巴克、百胜中国等大商家重开门店，但它们面对的公众显然仍倾向于在下班后就回家，并继续保持社交距离的生活，哪怕官方数据显示中国新增病例数已降至非常低的水平了。

中国的经历对世界其他地区的复苏而言可能是一个重要指标。即使在疫情得到控制之后，残存的恐惧仍可能使消费者的行为模式发生比预期更久的改变。

“消费者对于外出依然谨慎，而且许多经营场所尚未恢复到完全正常的状态。”凯度消费者指数大中华区总经理总经理虞坚表示。他指出，涉及到复工的一些产品，比如速溶咖啡、护发和护肤产品，复苏的速度领先于整体市场。

此外，阿里指数显示，其他搜索量激增的产品还包括非接触式体温计、西装和文具。

京东研究院的一份报告也显示，与工作相关的消费比其他类别的消费复苏要快。这家中国第二大电子商务公司在2月下旬售出的便当盒比一个月前多了五倍，而移动电源、办公设备和文具也名列前茅。

“市场的复苏依然不起眼且不平衡，必需品消费明显超过了非必需品或奢侈品。”富达国际全球研究主管萨尔特（Ned Salter）在一份声明中表示。“我们需要看到更多消费者信心来维持当前的改善势头，而这要取决于中国应对输入性病例的情况好坏。”

自疫情爆发以来，中国的零售商对于前景预测纷纷保持谨慎。在中国经营肯德基和必胜客的百胜中国表示，第二季度将具有“挑战性”，需要保持耐心。中国最大的运动服饰生产商安踏体育预测，2020年整个上半年都会很艰难。

根据彭博汇编的数据以及公司报告，中国约60%的上市餐饮企业面临现金在六个月内耗尽的风险。

随着食品和饮料行业受到重创，地方政府正试图通过官员带头外出就餐来拉动消费。杭州、南京等城市以及美团点评、苏宁等购物平台也纷纷发放购物券来促进消费。

最近，在广州工作的31岁审计师陈璐姿（译名）在重新回单位上班前购买了保湿面膜和新衣服，但有了过去两个月单位停发奖金的经历，她表示自己不会买任何昂贵的物品。

“我害怕会减薪甚至是失业。”她说。“经济危机似乎并不遥远。我哪里还有买买买的心情？”