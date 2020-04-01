台湾已有近八千人放无薪假

台湾劳动部今日通报，截至3月31日，已有超300家单位和逾8000人实施无薪假，其中住宿及餐饮业人数最高。

据《联合报》报道，台湾劳动部今天公布，截至3月31日，已有308家事业单位和7916人实施无薪假。

主要实施无薪假的行业包括制造业、住宿及餐饮业、支援服务业、批发及零售业、运输及仓储业等。其中以住宿及餐饮业最多人放无薪假，高达2693人，其次为制造业中的金属机电业2247人、批发及零售业903人。单位数部分，也以住宿及餐饮业81家最多，其次为支援服务业63家、批发及零售业61家。

按照县市别统计，以台北市2194人最多，新北市1233人居次，桃园市881人居第三。

劳动部劳动条件及就业平等司副司长黄维琛指出，上期（3月15日）实施家数有109家，实施人数3835人。在上期事业单位中，目前停止实施者为两家，另新增201家，累计新增199家，实施人数新增4081人。

黄维琛表示，本期多数事业单位的实施人数在50人以下，实施期间大致上没超过三个月，实施方式以每月休息五至八天最多，其次是每月一到四天。

他分析，因住宿及餐饮业直接受疫情冲击最大，不论单位数和人数都最多，支援服务业的代表性产业则是旅行社，因此通报家数也多达63家。至于批发及零售业则受观光业冻结影响，卖伴手礼、特色产品的店家生意冷清，也有61家、903人放无薪假，单一事业单位最多人放无薪假的公司是制造业，有300多人。