香港大埔警署被投掷五枚汽油弹　警方拘三名中学生

香港新界区大埔警署今日（4月1日）凌晨遭人投掷五枚汽油弹，香港警方当场拘捕三名中学生。今年首三个月，港警已录得16次汽油弹袭击香港警务处建筑物事件，涉及71枚汽油弹。

据香港中通社报道，当日凌晨2时许，三名男子向大埔警署车辆出入口投掷汽油弹，其中三枚落在警署停车场内、两枚落在警署外。在附近潜伏的警务人员随即采取行动，成功拘捕涉事的三名男子。

香港警务处大埔区助理指挥官（刑事）庄成逸透露，三名被捕人士涉嫌干犯纵火罪，年龄介乎16岁至18岁，在同属区内一家中学就读。拘捕过程中，其中两人作出反抗并袭击警员，会被加控袭警罪。三人被通宵扣查，不排除有更多人被捕。

据了解，今年1至3月，警方已录得16次汽油弹袭击香港警务处建筑物事件，涉及71枚汽油弹，当中四次涉及警察宿舍；至今共拘捕八人，年龄介乎16岁至62岁。

此外，庄成逸也提到，过去10个月，暴力行为不断升级，由最初的扔砖头、投掷汽油弹，到近期检获的火药和爆炸品，不少案件也都有年轻化的趋势。他称，部分人以为年轻就会获轻判，甚至不用负上刑事责任。同时，很多年轻人守法意识薄弱，误信虚假的宣传、信息，相信暴力可以解决问题，令人担心。

庄成逸强调，纵火属严重罪行，一经定罪，最高可被判终身监禁，呼吁年轻人切勿以身试法。

另外，昨日晚约10时半，位于九龙深水埗的警察体育游乐会停车场，也怀疑被三名“黑衣人”投掷汽油弹。

警方初步调查相信起火原因可疑，警员在现场检获玻璃碎片，怀疑与该案有关。案件列作纵火处理，交由深水埗警区刑事调查队第一队跟进，暂未有人被捕。