外籍冠病患者打伤护士 广州警方立案调查

广州市公安局新闻办公室今天（2日）凌晨通报：4月1日7时28分许，广州市公安局110台接到报警，称市第八人民医院嘉禾院区住院部一楼隔离病区（以下简称“市八医院”），有一名外籍冠病确诊患者不配合治疗，并将一女护士打伤。

据广州市公安局官方微博报道，经初步调查，当天7时20分许，市八医院隔离病区女护士汪某请一外籍新冠肺炎确诊患者OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK（男，47岁，尼日利亚籍）抽血检查，该患者不予理睬，还紧随其后试图强行走出隔离病房。护士见状立即将其阻拦，被其推倒在地殴打并咬伤脸部。

经法医检查，护士汪某面部、脖颈处以及腰部都发现损伤，鉴定为轻微伤。该外籍确诊患者3月20日自境外入境广州，接受新冠病毒核酸检测呈阳性，23日被送市八医院进行隔离治疗。目前其核酸检测仍为阳性。

目前，该医院已加强内部隔离区安保力量。同时，广州警方已立刑事案件对此事进行调查，并进一步加强了对医院内部及周边的安保工作。

涉案嫌疑人目前正在警方监管下隔离治疗，待其治疗结束，警方将立即对其采取刑事强制措施，并依据中华人民共和国传染病防治法、刑法、外国人入境出境管理法等法律法规，坚决依法严肃处理。