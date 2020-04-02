中国可能放宽新能源汽车生产配额并推迟国六标准

为了帮助受冠病疫情重创的汽车企业恢复销售，中国考虑暂时放宽为推动电动汽车生产而设置的配额。

路透社引述知情人士称，中国决策者可能还推迟六个月实施“国六”排放标准，以扶助汽车产业。今年2月中国汽车销量大幅下滑79%，预计上半年下滑约10%。

美国已经计划放宽汽车排放规定。特朗普政府周二全面撤回奥巴马执政时期通过的汽车排放标准。这样一来，到2026年年能源效率将仅仅增长1.5%，远远低于此前方案下5%的计划增幅。

四名知情人士中的一位表示：“决策者承认，在整体需求放缓的时候，汽车商都非常想推广电动车型。他们希望汽车业今年稳步复苏。”

消息人士称，当局正在审视这项尚未最后确定的计划的细节。由于事属敏感，消息人士不愿具名。行业和环境部官员以及汽车商和行业机构正在讨论审视的内容。

中国工业和信息化部副部长辛国斌周一表示，中国将对“新能源汽车以及相关政策，近期会协调相关部门作出调整，进一步推动汽车产业协调健康发展”。

中国工业和信息化部没有立即回复置评请求。无法立即联系上生态环境部对此置评。

报道称，汽车厂商在中国做生意时，必须遵守有关新能源汽车的严格规定，这是规定配额制度的一部分。

中国希望到2025年新能源汽车能在国内所有汽车销售中占到约四分之一的比重。2019年所占比重仅为5%。

因此，包括特斯拉、大众汽车、通用汽车、丰田汽车和吉利汽车在内的众多厂商已大幅提高了电动车产量。但这套配额体系也受到批评，因为没有为汽车厂商提高汽油车能效提供什么激励。

这项政策调整的主要目的，在于帮助车企把重点放在扩大销售利润较高的汽油车上面，从而改善现金流状况。但一小部分企业，多数为比亚迪这样的中资企业，已经从电动车销售中获利了。

暂时放宽新能源车配额或许让企业推迟新车型的推出，也不再积极行销。

辛国斌表示，汽车产业仍然面临严重困难和挑战，尽管生产已经恢复到相对较高水平，但一些企业接下来一段时期可能减产，因为市场需求不足而且库存上升。

为刺激需求，中国有关部门周二晚间表示，对新能源车购置补贴和税收优惠将再延长两年。

