河南郏县因出现无症状感染者全面封村和小区

河南郏县近期因出现无症状冠病感染者，已宣布全面实行封村、封小区措施。

综合《新京报》、《每日经济新闻》等报道，河南郏县疫情防控指挥部前天（3月31日）发布通知称，当地已全面实行封村、封小区措施。同时，所有人员需凭证出入，不再实行凭健康码出入。当天，河南已要求加强无症状感染者管理。

郏县疫情防控办随后在昨天（1日）下发文件指出，除超市、医院、农贸市场等，该县其他经营场所一律暂停营业。

郏县为何突然采取封村、封小区措施？郏县疫情防控指挥部一位工作人员说，这与当地前几天突然发现数例无症状感染者有关。据报道，河南上周日（3月29日）新增的一起冠病确诊病例，倒查出郏县的两名无症状感染者。

郏县一名官员表示，这两名无症状感染者中，包括一名儿科医生。该医生在未被检测出冠病病毒前，曾先后接诊、且接触过不少病人以及病人家属。

这名官员还说，目前与郏县紧邻的汝州等地，也都分别加强了对进出郏县人员的管理，原则上不允许郏县人员进入临县。

中国国家卫生健康委员会的数据显示，中国大陆截至前天（3月31日）已有1671例无症状感染者，单单前天就新增130例。

中国卫健委进一步将无症状感染分为两种情况：一是核酸检测呈阳性，经14天潜伏期观察，始终为无症状感染状态；二是核酸检测呈阳性，采样时无任何自我感知或临床识别的症状与体征，即潜伏期处于“无症状感染”状态，但随后出现某种临床表现。

中国工程院院士钟南山也指出，无症状感染者传染率高，但中国新确诊病例数量不断下降，则可说明中国“还没有大量的无症状感染者”。

官方最新数据显示，截至3月31日，中国大陆累计确诊病例8万1554例，累计死亡病例3312例。