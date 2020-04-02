钟南山判断中国不会有第二波疫情高峰

随着中国冠病疫情趋缓，中国著名呼吸病学专家钟南山昨天受访时表示，中国不会有第二波疫情高峰。

综合中国媒体报道，钟南山昨天（1日）接受深圳卫视专访时指出，上述判断是基于中国有很强有力的监测系统，“一旦发现，立即隔离，第一时间切断传播链。估计整个形势看起来，不会像第一波那样，因为无症状的患者引起大暴发”。

也是中国工程院院士的钟南山表示，中国已经采用强力的压制疫情办法：一是将高暴发区及时封堵起来；二是全国进行群防、群控、早发现、早诊断、早治疗，并且在1月份就开始把诊断的权力下放到各大医院，“这些是非常有效的办法”。

官方最新数据显示，截至3月31日，中国大陆累计确诊病例8万1554例，累计死亡病例3312例。

钟南山还说，冠病是一个全世界的病，任何一个国家，特别是大国如果不采取措施，在全世界就消除不了这一病毒。他相信，随着各国采取强有力的措施，全球疫情是能够控制下来的。“我估计应该是4月底左右，疫情应该下来了。”

针对目前出现一些康复出院的冠病患者检测复阳，钟南山认为，康复患者的核酸检测只是检测到一些片段复阳，并不是全病毒。而且患者康复后会产生比较强的抗体，一般不会重新感染，同时传染给别人的几率也小。

至于无症状感染者是否具有传染性，钟南山在专访中说，无症状患者有明确的传染性，并强调这已经得到了证实。但无症状感染者是否有很高的传染性，他则表示现在没有证据来说明。

中国国家卫生健康委员会的数据显示，中国大陆截至前天（3月31日）已有1671例无症状感染者，单单前天就新增130例，并有两例转为确诊。湖北武汉前天也首次出现境外输入病例，并且是从无症状感染者转为确诊病患。

