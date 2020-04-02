摩根大通：如果旅行限制不解除 澳门博彩收入可能接近于零

美国著名投行摩根大通表示，在广东口岸旅行限制措施解除前，澳门的博彩毛收入就算降到“接近于零”也不足为奇。

彭博社引述摩根大通的亚洲博彩股分析师DS Kim说，4月可能是自澳门金沙赌场2004年开业以来表现最差的一个月份。澳门金沙赌场是当地最大的赌场之一。另一家知名赌场米高梅国际上周五也指出，澳门赌场访客量“保持在低迷水平”。

澳门特区政府博彩监察协调局的最新数据显示，3月的博彩毛收入同比下降80%至6.64亿美元左右（约9.54亿新元）。该数据在2月份暴跌88％ 。

关于澳门何时取消广东口岸旅行限制及恢复签证分配，Kim表示目前来看很不明朗。

报道指出，广东口岸旅行限制以及签证分配，恰恰是决定澳门博彩行业能否回归正轨的两个最重要因素。从年初开始，彭博行业研究的澳门博彩运营商指数迄今下跌36%。

Bernstein分析师Vitaly Umansky预计，澳门4月博彩毛收入将比去年同期下降87％至92％。

但考虑到“不断变化的状况”，尤其是出行限制和整个中国经济环境，这名分析师对2020年预期主要还是“猜测”。

Stifel的分析师Steven Wieczynski则认为，澳门博彩市场可能需要长达七个月的时间才能开始“稳定并出现改善”。他预测澳门全年的博彩毛收入将下降35％至45％，而之前的估计为下降20％至30％。