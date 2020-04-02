彭博社：美情报报告指中国刻意隐瞒冠病疫情程度

有不愿具名的美国官员披露，美国情报部门在一份呈交给白宫的机密报告中指，中国掩盖境内冠病疫情的实际程度，瞒报病例总数与死亡人数。

据彭博社今天（2日）报道，这三名官员不愿透露报告细节，但提到重点在于中国所公布冠病病例和死亡个案刻意不完整。其中两名官员也说，报告得出的结论是，中国提供假数据。一名官员声称，白宫上周收到这份报告。

特朗普昨天认为，中国通报的冠病数据似乎轻微，并说他未收到关于中国已掩盖疫情严重度的情报报告。他在白宫举行的每日疫情通报会上说：“他们的数据似乎有点轻微，而且我说这话是出于礼貌。

特朗普也说，中美两国一直保持沟通，北京也将花费2500亿美元（505亿新元）购买美国产品。他在谈到美中贸易协定时说：“我们想保留它，他们想保留它。”

白宫和中国驻美大使馆的通讯部门职员没有立即回应彭博社的置评请求。

美国副总统彭斯昨天告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“如果中国能更积极，我们的处境本来可以更好。”彭斯认为，“现在看起来明显的一件事是，早在全世界12月得知中国在处理这件事（冠病疫情）之前，可能在长达一个月前，疫情确实已经在中国暴发。”

尽管中国最终实行严格的出行管控措施，中国境内外出现许多对中国通报的数据有质疑的声音。

中国政府几次修改计数方法。湖北官方2月10日曾通报，对87例临床诊断病例从确诊病例中进行核减。不过，在中共湖北省委书记应勇要求对已确诊的病例不允许核减后，湖北卫健委21日宣布，将核减病例数加回，19日的新增确诊病例从349例修订为775例。

中国国家卫健委也从昨天起，开始在每日疫情通报中添加无症状感染者的情况。疾控局早前也公布，截至3月30日接受医学观察的无症状感染者为1541例，其中境外输入205例。

武汉从上周起开放让民众领取在疫情期间逝世者的骨灰后，当都殡仪馆出现长长的人龙，加上殡仪馆存放大量骨灰盒，舆论纷纷质疑当地冠病实际死亡人数。

美国共和党议员非常严厉地抨击中国在疫情中所扮演的角色。彭博社认为，美国政府被指拖慢冠病测试的步伐，导致测试无法及早且广泛开展，并推迟动员行动，以加大更多口罩和医院呼吸器的量能，进而导致美国暴发疫情。美国总统特朗普已试图将矛头从美国政府转移开来，而加大北京在疫情中所扮演的角色可能对特朗普提供政治上的帮助。

来自内布拉斯加州的共和党参议员萨斯（Ben Sasse）说：“美国死于冠状病毒的人数多过中国的说法是错误的。”萨斯认为，在不评论任何机密信息的情况下，可以提及“一件非常明显的事情”，即中国执政当局“为了维护政权撒谎，已经在冠病疫情方面撒谎，并将继续撒谎”。

在白宫应对疫情方面提供咨询的美国国务院免疫学家伯克斯（Deborah Birx）周二说，中国公布的信息影响了世界其他地方对病毒性质的假设。

伯克斯当天在新闻发布会上说：“医学界对中国的数据做出了这样的解释：这很严重，但程度比任何人所预期的都要小。” 她认为，“我们可能错失了大量数据，现在我们看到意大利在发生什么事，你们看一下西班牙发生了什么事。”

《环球时报》总编辑胡锡进昨晚在微博上批评，“宣称中国‘隐瞒了死亡人数’，可以很大程度上减轻有些西方国家抗疫不力的道义责任，分散人们对那些国家不该死那么多人的注意力”。

胡锡进写道，在今天的中国，尤其是面临此次抗疫这么重大、不仅全国而且举世瞩目的事件，搞严重的数据造假是决没有空间、也无法操作的，而“湖北省为什么死的人比那些国家少吗？那是因为全中国向湖北派去了5万名医疗工作者，全国的大量物资也都集中到了那里。”

他说：“请大家想一想，要搞一个虚假的死亡数据，需要什么机构来部署，谁来执行？全国的数据汇集起来，牵涉到很多的地方、机构。负责统计和发布的机构编一次假的，就要不停地编下去，中间多么容易穿帮、露馅儿，又是多么危险的事情。”

中国并非唯一一个被人质疑通报信息内容的国家。西方官员也指伊朗、俄罗斯、印度尼西亚，以及特别是未通报任何病例的朝鲜可能瞒报部分病例。沙特阿拉伯、埃及等其他国家所提供的数据也被指可能比实际数字来的少。

美国国务卿蓬佩奧已公开敦促中国和其他国家对他们的疫情信息保持透明，并多次指责中国掩盖疫情的严重度，拖慢信息共享，特别是在病毒首次出现后的数周内，并拒绝美国专家的援助。

蓬佩奧周二在华盛顿举行的新闻发布会上说：“这一类数据很重要。”蓬佩奧说，抗击病毒，且能挽救生命的医学疗法和公共卫生措施的发展过程，“有赖于对实际发生的情况有信心，并依靠记录这些情况的信息”。

蓬佩奧也呼吁各个国家尽力收集与分享数据，并说“我们正在这样做”。