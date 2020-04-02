港43名公务员涉参与反修例非法公众活动被捕

香港公务员事务局表示，自去年6月以来，共有43名公务员因涉嫌参与反修例非法公众活动被捕、接受警方调查或被起诉，42人已被停职。

综合香港01及香港电台网站报道，公民党立法会议员杨岳桥查询因参与公众活动被捕的公务员人数时，公务员事务局回复称，去年6月至今年2月29日，因涉嫌参与反修例非法公众活动被捕，并正接受警方调查或被起诉的公务员共有43人，有42人已被停职。为避免对相关司法或纪律程序造成影响，未能提供有关被捕人员的进一步资料。

公务员事务局表示，政府有既定机制处理公务员纪律事宜，如公务员被裁定干犯刑事罪行，有关当局在刑事程序全部完成后，会对有关人员就其定罪采取纪律行动。

纪律处分可包括口头警告、书面警告、谴责、严厉谴责、降级、迫令退休或革职等。“一般来说，如公务员正受研讯或调查是否有严重不当行为或干犯刑事罪行，或当局已经或将会对其开展司法或纪律程序时，根据有关的既定机制，当局基于公众利益的考虑，可将有关公务员停职。”

就是否要求所有公务员宣誓拥护《基本法》和效忠香港特区，公务员事务局称，港府正积极研究，包括考虑设立此要求的目的和期望达到的效果，以及在现行框架下是否已可做到。

另外，香港与反修例事件有关的被捕人数至少有7700人，法庭要处理大量桉件。司法机构说，设立专属法院未必可行，会探讨延长开庭时间和安排星期六开庭，也研究重用荃湾法院大楼，并委任额外的暂委法官及司法人员。