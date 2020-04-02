中国19城一季度平均租金微降 北京租金均价排第一

信息服务平台58同城、安居客今天发布报告称，今年一季度，中国重点19城的平均租金在41.0元/平方米（人民币，下同，约8.2新元），同比下降0.8%。其中一线城市中，北京租金均价最高。

据《新京报》报道，从供应量来看，今年一季度供应总量同比去年下降36.5%，其中2月租赁房源供应量下跌。不过，3月则出现明显回升，环比2月上涨1.04倍。但不同级别的城市，其租赁房源供应量、供应面积段以及访问量等方面呈现出较大的差异。

其中，今年一季度，上海租赁房源供应量领先，广州、北京次之。新一线城市中，南京一季度的租赁房源供应量位居前列，冠病疫情重灾区武汉排在末位。

从租房需求来看，1至2月出现找房低谷，受春节假期及疫情双重影响，人们多宅家闭门不出，对于租房的需求量也随之降低。

随着疫情的稳定，租房找房需求出现反弹，3月重点城市租房访问量环比2月上涨1.2倍，西安出现超两倍的环比涨幅。分城市看，一线城市中，北京的租房需求领先，上海、深圳次之。新一线城市中，成都、重庆的租房需求排在前两位。

从租金方面来看，报告显示，今年一季度，重点19城的平均租金在41.0元/平方米，同比下降0.8%。一线城市中，北京租金均价最高。新一线城市中，杭州租金价格53.9元/平方米，其他城市的租金价格多在20元至40元/平方米之间。