调查：在华德企料下半年业务渐回到疫情前水平

中国德国商会今天发布的调查指出，在华的德国企业预期业务运作于下半年可回复到冠病疫情爆发前水平；三分之二的企业预期上半年的营收将录得双位数跌幅。尽管大多数的企业拟推迟或取消投资计划，但亦有部分企业表示没计划改变他们在中国的策略。



据路透社报道，中国德国商会3月份向在中国从事业务的德国企业进行调查，结果显示企业经营仍远远未回到疫情前的水平，但同时亦有正面的迹象：大多数受访者表示人员配备、生产能力和内部物流已恢复正常。市场需求及销售则仍为企业业务恢复的主要关注点。



中国德国商会华南及西南地区执行董事马铭博（Maximilian Butek）称：“在华的德国公司技术上差不多已能回到疫情危机前的水平，但是中国经济仍需更多的刺激措施以更快地回升，尤其是在目前的全球经济形势下。”



鉴于疫情于全球爆发，在华德国企业的挑战转移至旅游限制、对产品或服务的需求减少，以至全球供应链受到干扰。



调查指，为了业务完全恢复并回复正常，德国企业希望获财政支持和市场刺激，特别是消费或投资激励措施可以刺激市场及稳定需求。



报道称，这项调查于3月18至24日进行，共访问了294家会员公司。