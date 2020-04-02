流行病学家：中国抗疫阶段性胜利还没接近尾声

中国国家疾控中心首席流行病学家曾光表示，新冠肺炎（2019冠状病毒疾病）成为“大流行”是事实，并称“中国还没接近尾声，只是进入了新的阶段。”

世卫组织总干事谭德塞昨天表示，过去5周，确诊病例接近爆发性增长，几乎所有国家和地区都报告了确诊病例。未来几天内确诊病例将超过100万，死亡病例将超过5万。冠病成人类面临的第一个冠状病毒大流行。

据《健康时报》报道，曾光对此表示，“新冠肺炎成为‘大流行’是事实。”他介绍说，冠状病毒虽有很多，但引起世界关注的只有三个，第一次是2003年的SARS，那时还不是全球大流行，主要集中于华人。第二次MERS则主要集中于中东少数国家，病死率高，但传播率弱，患病人数较少。第三次就是新冠肺炎，如今已在全世界二百多个国家传开，感染人数最终可能比SARS多一百倍都不止。

曾光表示，“新冠肺炎是对人类巨大的挑战，需要全球团结起来共同应对，这已经不是一个国家的任务了，任何一个国家的防控漏洞都会影响全球疫情。中国在力所能及的情况下，援助一些困难国家，是非常正确的。”

曾光预测，“新冠肺炎下一步可能在一些发展中国家形成高潮，更需要联合国、世界卫生组织，以及其它国家的帮助。”

他也认为，“中国还没接近尾声，只是进入了新的阶段，在全球疫情肆虐的情况下，中国进入不了尾声。”

曾光提醒，“第一阶段防治成功，只是阶段性胜利，现在是处于外防输入，内防反弹的阶段。“中国还要跟其他国家共同战斗，保护自己，帮助别人。同时保持早期发现早期控制的能力，预防下次大流行。