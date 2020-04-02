中国商务部吁民众不必担心粮食短缺问题

针对中国不少民众对冠病疫情之下粮食短缺的担心，中国商务部消费促进司副司长王斌今天信心喊话，表示中国就算不从国外进口，也不会导致国内粮食供给短缺。

据第一财经报道，王斌指出，中国去年的小麦、玉米、大米三大主粮库存结余高达2.8亿多吨，“完全可以实现自给自足”。对此，他呼吁消费者不必担心粮食供应短缺及价格大幅上涨问题。同时，也无须集中批量购买在家中囤积粮食。

王斌还说，中国2019年的粮食总产量达6.64亿吨，比2018年增加0.9%，创历史最高水平，实现了“16连丰”。而且在疫情期间，政府持续出台扶持农业生产的政策措施，“今年全年粮食丰收是大概率事件”。

《新京报》引述官方数据指出，中国小麦的产量在1.3亿至1.4亿吨，且已经保持多年，每年进口量仅500万吨左右；2019年中国稻谷及白米总进口量255万吨，也仅占国内消费量的1.28%。

不过，与小麦、稻谷、玉米不同，中国大豆的需求主要依靠进口来解决，是世界上最大的大豆进口国。据中国海关总署发布的数据，中国2019年大豆进口总量8551.1万吨，为历史第二高峰。其中，巴西、美国、阿根廷是中国大豆的主要进口国。

中国人民大学经济学院院长刘守英说，疫情对中国粮食的总量供给不会带来太大的影响，但会加剧结构性矛盾，而大豆的供给问题会是今年中国粮食的一个“坎”。

世贸组织总干事阿泽维多、联合国粮农组织总干事屈冬玉和世卫总干事谭德塞31日发表联合声明说，全球有数以百万计人口的粮食安全和生计依赖于国际贸易。各国在采取措施遏制冠病大流行的速度时，必须同时采取措施缓解对粮食供应可能造成的冲击，或是给全球贸易和粮食安全带来影响。

“最重要的是，这有助于避免出现恐慌性抢购和囤积食品及其他必需品的行为。”

声明提醒，各国在采取措施保护各自公民健康福祉时，应确保涉及贸易的措施不对粮食供应链造成扰动，具体包括阻碍农业和食品业劳工流动、食品集装箱在边境超期滞留造成损耗和浪费等。

声明警告，食品供应领域存在的不确定性有可能导致各国竞相实施出口限制，从而造成全球市场短缺，食品价格飙升和波动性增强。过去的危机告诉世人，限制出口尤其危害到低收入和食品不足的国家。