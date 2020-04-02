局部研究显示无症状感染者传染力为确诊病例1/3

对于近期广受关注的2019冠状病毒无症状感染者传播力问题，中国疾控中心流行病学专家今天表示，来自宁波的局部研究提示，无症状感染者传染力约为确诊病例的三分之一。

中国国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍疫情防控与医疗国际合作工作情况。

据中国网网上直播报道，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，宁波疾控中心最近的研究提示，通过对确诊病人和无症状感染者的密切接触者进行观察发现，平均每个确诊病人能够传播三个病人，平均每个无症状感染者能够传播不到一个病人，无症状感染者传染力相当于确诊病例的三分之一，这是从个体水平来看。另外从群体水平来看，由无症状感染者传播的病例占总发病人数的构成比不到5%，无症状感染者对疫情的扩散贡献较小，这是来自宁波的局部研究。

吴尊友说，在南方某省开展的规模更大的研究显示，1500多名无症状感染者的密切接触者，有七人发病，但进一步调查分析发现，这七人不仅接触了无症状感染者，还接触了确诊病人。因此不能认定它是无症状感染者造成的。这种共同暴露的情况如果调查不仔细，有可能扩大对无症状感染者传播能力的判断。

他强调，对于无症状感染者的传染期、传播能力、传播贡献，现在掌握的数据还非常有限，需要做更多的研究和观察。

他还提醒，所有的无症状感染者一定与确诊病人有过接触史，已经发生过流行但确诊病例已清零两周以上的地区，不会无缘无故突然出现无症状感染者。他认为现在的措施能够及时发现和控制无症状感染者，由无症状感染者造成流行的可能性很小，不会造成社会层面的扩散。