中国外交部：美国没有的东西 怎能污蔑我们盗窃他们？

对于美国特朗普政府计划收紧中国获得美民用科技技术的要求，中国外交部今天（2日）指责美国一些官员罔顾事实，恶意歪曲中国军民融合发展政策，质问“他们没有的东西，怎么能污蔑我们盗窃他们？”

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说，促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。据她了解，美国国防部和军方同许多美国高校和科研机构企业都开展不同形式的合作，美国一些大型公司本身就是军民融合体，它的经营范围、产品类型跨越军民领域。

华春莹说，中国军民融合发展政策旨在有效整合军地资源，协调推进经济社会发展和国防建设，将更多科技成果汇集于人民，政策是光明正大的，不存在所谓“窃取”、“转用”的问题。

华春莹提到，在这次抗击冠病疫情过程当中，“世界都看到了，中国有很多方面早已领先美国”，并指责美国一些官员企图以此为借口对中国施行技术封锁，干扰阻碍中国和其他国家间正常的经贸科技合作，“这种带有陈旧冷战思维的做法违背国际合作精神和时代潮流，损害中美两国利益乃至世界各国共同利益”。

她也说到，中国敦促美国本着负责任态度，停止对中国的恶意指责和蓄意抹黑，客观看待中国军民融合发展政策，多做有利于中美交往和国际合作的事情。

路透社早前引述几位消息人士说，美国特朗普政府正在收紧规则，防止中国通过民用商业等途径获取美国先进技术、然后转为军用产品。

据了解，美国高级官员在上周三的一次会议上就三项措施达成一致，但尚未最终敲定。业内人士担心，新规有可能会将中国消费者推向外国竞争对手的怀抱。