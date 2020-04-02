港台访问世卫官员节目被斥有违一个中国原则

香港商务及经济发展局今天（2日）谴责公共广播机构香港电台一个访问世卫官员的节目，在表达方面有违一个中国的原则，广播处长作为香港电台的总编辑，必须对此负责。

商务及经济发展局透过香港政府新闻网说，局长邱腾华认为，该节目当中的表达，有违《香港电台约章》中港台作为公共广播机构所订明的目的和使命。

新闻稿提到，世界卫生组织成员国均以主权国家为单位，作为政府部门和公共广播机构，香港电台必须对此有正确的认识，不能偏差。

商务及经济发展局说，邱腾华今年2月与3月分别透过新闻稿与会见传媒时清楚表明，香港电台必须恪守和按照约章，履行职责，为市民提供公共广播服务。新闻稿提到，广播处长及管理层在向局方汇报工作时，也多次向局长承诺香港电台会严格遵行、时刻恪守约章。

商务及经济发展局也说，约章清楚订明香港电台的公共目的及使命，当中包括提供让市民了解社会和国家的节目，培养市民对公民及国民身份的认同感，以及增加市民对“一国两制”的认识。

新闻稿在最后提到，局长已再次敦促广播处长和香港电台在处理所有节目时，必须全面恪守约章，并采取应有的专业和严谨态度。

据香港《明报》报道，涉事的香港电台英文节目“The Pulse”3月28日访问世卫助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）时，记者问及世卫会否重新考虑接纳台湾为成员，对方疑似以“断线”不回应。