中国外交部批隐瞒疫情数据报道 发言人回怼10分钟

中国外交部今天（2日）在回应中国被指隐瞒冠病疫情数据的报道时，抨击一些美国政客的言论和所作所为无耻无德，发言人华春莹更是回怼10分钟，但她说能理解美国一些人急于要“造锅”“甩锅”的心理，“我们不想跟他们陷入任何无谓的争论”。

据中国澎湃新闻报道，华春莹在例行记者会上说：“我想中方是否公开、透明、负责任、及时地向国际社会做了通报，有没有隐瞒，我和我的同事已经多次不厌其烦，详细地介绍了。大家可以清楚地从中国政府有关部门定时公布的信息里看到。”

关于国际公共卫生安全问题，华春莹认为，最有资格做评判的应该是世卫组织以及有关的传染病学或疾控专家，“而不是几个满嘴谎言的政客”，并说世卫组织有关负责人昨天在日内瓦的发布会上，再次驳斥针对中国数据不透明的指责。

华春莹说，“现在美国国内疫情那么严重，我们非常同情”，但是面对美国一些人一而再、再而三地，没有任何道德底线地造谣和污蔑，“我别无选择，还是再浪费一点时间，把事实和真相再次向你列举一下”。

华春莹下来就提到，关于这些溯源的问题，中国政府的立场是一贯的，并说这类很严肃的问题必须要交给专业人士来基于事实作出科学和专业的评判，现在各方的专家都在发表他们的意见，他们的观点也有很多的报道，“那么我想他们这些科学权威和专业人士的观点是值得各方，包括美国国内的那些人的重视和尊重”。

华春莹说，中国曾经邀请了世卫组织的专家去武汉考察，也与世卫组织、各国专家都保持了非常密切的、良好的沟通，并质问“鉴于美国国内有这么几个人始终在这个问题上如此地纠结，那么，我们为什么不可以建议美国尽快地邀请世卫组织或者国际联合专家去美国考察，去彻底调查清楚呢？”

华春莹也提到，中国处理疫情的时间表清清楚楚，并列举从去年12月至今年1月已对外公布的一系列事件与措施，包括12月湖北医生张继先首先上报可疑病例、武汉疾控中心和医院开展了流行病学调查、中国1月开始正式向世卫组织，以及包括美国在内的各国及时主动地通报信息。

华春莹强调，中国政府采取的措施果断、及时、有力，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康，也为阻止疫情在全世界蔓延争取了宝贵的时间。

华春莹也反问：“对美方那几个负责任的人，我们想通过你们去问他们一下，可不可以让他们站出来告诉世界，如果当初最先发现疫情的国家是美国，而不是中国，美方会处理得比中国政府更好吗？”她下来也提出一系列关于美国政府应对疫情的疑问，包括：

- 从1月15日美国疾控中心发布关于新冠肺炎的警告，到1月25日美方宣布关闭驻武汉领馆并撤出其人员，再到2月2日，美方对所有中国公民以及在过去14天内到过中国的外国人关闭边境。之后的两个多月里，美方都做了些什么？

- 为什么根据《纽约时报》3月11日的报道，美国一位女医生朱海伦早在一月份就开始对美国国内的疫情“吹哨”并提出警告，并且在2月份将检测报告结果报告了美国的监管机构，却被下令封口，停止检测。

- 为什么在3月2日美国疾控中心停止发布与检测人数和死亡人数相关的数据？

华春莹接着补充：“有很多的报道，包括彭博社，你们都在呼吁美国官员别再为自己的应对不力去找借口和替罪羊。”

华春莹说，中国理解美国当前的困境和美国某些官员面临的压力，“中国人民对美国人民当前遭受的痛苦非常理解，也非常同情。我们愿意本着人道主义精神，去为美国抗击疫情提供力所能及的帮助和支持”。

她也说，中国多次说过，污蔑抹黑、甩锅推责弥补不了失去的时间，“继续撒谎只会浪费更多的时间，造成更多的生命损失”，并奉劝这几个政客一句应该把人民的生命安全和健康置于政治之上，继续政治操弄，对人民的生命和安全是极其不道德的，也是极其不人性的。