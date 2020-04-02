辱骂中国人“贱骨头” 中国网民被人肉搜索

一名中国网民在微博上发表侮辱与争议性言论，包括辱骂中国人“贱骨头”，甚至炫耀能走到今天靠“父母的钱和人脉”以及“苏州的平台和资源”，被其他网民人肉搜索。苏州市官方对此表明，如果涉及到违纪违法的党政人员，将依规依纪依法进行处理。

《联合早报》已无法在微博上找到名叫“许可馨 Nova-”的账号，但综合江苏新闻广播和《明报》报道，“许可馨 Nova-”发文称“反正中国人就是喜欢把过苦日子当美德呗，怎么那么贱骨头啊”“如果我有医生朋友在武汉一线，我会希望他们临阵脱逃”“反正作为留学生我一点不想回国，不是什么大局为重”，引起其他网民热议。

有网民随后声称，“许可馨 Nova”是一名在海外深造的留学生，并曾就读于中国药科大学。校方上个月29日在微博上回应，该校2019届本科毕业生中确有名叫“许可馨”的学生，并说“许可馨”本科毕业后自费出国留学。

至于“许可馨Nova-”有关疫情言论，校方说，“许多观点也是我们不能理解更不能认可的，个别观点我们坚决反对”，并承诺将进一步核实相关情况。

中共苏州市纪委监委31日也在微博上说，“如有确实线索涉及到我市党员干部、公职人员存在违纪违法问题的，我们将依规依纪依法进行处理”。