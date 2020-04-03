瑞幸咖啡内部业绩造假 股价暴跌超七成五次熔断

瑞幸咖啡美国当地时间2日突然发布公告称，已经成立特别委员会，调查内部业绩造假问题，并指首席运营官刘健和部分员工伪造业绩22亿元人民币。

据中新网报道，受此影响，美股盘前，瑞幸咖啡股价大跌84.16%。美股开盘后，瑞幸咖啡开盘暴跌80.95%，报4.99美元，创历史新低，市值蒸发近50亿美元。

盘初瑞幸咖啡触发熔断，熔断前跌78.55%。恢复交易后，再数次触发熔断机制。开盘后的40分钟的时间里先后触发了5次熔断。瑞幸咖啡报6.58美元，跌幅74.89%。

浑水公司今年1月31日曾称，收到了一份关于瑞幸咖啡的匿名报告，浑水认为报告内容属实，在官方推特上发布了这份做空报告。

报告认为，瑞幸咖啡从2019年第三季度开始捏造财务和运营数据，夸大门店的每日订单量、每笔订单包含的商品数、每件商品的净售价，从而营造出单店盈利的假象。又通过夸大广告支出，虚报除咖啡外其他商品的占比来掩盖单店亏损的事实。

彼时瑞幸咖啡股价一度下跌20%以上，但公司方面却对指控矢口否认。当时瑞幸咖啡称，上述报告的调查方法存在缺陷，且证据未经证实，存在恶意虚假成分。

浑水发布报告后，美国已有多家律所对瑞幸咖啡提起集体诉讼，控告瑞幸作出虚假和误导性陈述，违反美国证券法。目前，该项集体诉讼已于2月13日在纽约南区地方法院立案。