中美举行网络研讨会分享抗击疫情经验

中美两国医学专家于3月30日和31日通过两场网络研讨会，就抗击2019冠状病毒疫情进行交流，约1500余名美国胸科医师学会会员参与了研讨会。

据新华社报道，研讨会上，来自中国医学科学院、中日友好医院和上海瑞金医院的中国专家向美国同行分享了中国抗击冠病疫情过程中的一线经验。

其中，中国医学科学院院长王辰详细讲解了方舱医院建设使用的功能定位和在疫情控制方面的效果，而上海瑞金医院院长瞿介明则介绍了上海市防疫成功的相关政策和具体做法。

此外，中方也介绍了各类抗病毒药物的原理和临床疗效，包括洛匹那韦、瑞德西韦、羟氯喹、阿比多尔和银翘散、连花清瘟等，并分享了武汉重症监护一线医护人员的工作经验，以及各类急救治疗手段的使用时机和经验技巧。

据报道，1500余名美国胸科医师学会会员注册参加了研讨会。学会会长莱文表示，中国专家介绍的这些做法对控制武汉的疫情发挥了关键性作用，这些做法应在出现疫情的其他地方得到有效实施。

中国驻洛杉矶总领事张平则说，当前疫情在全球蔓延，美国国内确诊人数快速增加，中美双方应加强合作，中方愿继续毫无保留地同美方分享信息和经验。

全球约五万人在线观看了研讨会，主办方近期将在网上公开相关内容，以帮助更多需要相关知识的专业人员。