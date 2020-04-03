港卫生局长：香港本地病例过半涉及酒吧

香港政府昨日（2日）宣布，今起所有酒吧和酒馆关闭14日。对此，香港食物及卫生局局长陈肇始昨日指出，当地本土病例超过一半涉及酒吧等处所，包括一名确诊的40日大婴儿，酒吧属高风险传播地方，因此决定暂时关闭此类场所。

据《星岛日报》报道，陈肇始在记者会上指出，确诊病例数在3月的上升幅度快，上月19日至昨日，香港出现573例2019冠状病毒疾病确诊个案。其中，有23%即135例属本地感染，而当中有超过一半涉及酒吧等处所，包括部分曾到中环区酒吧、尖沙咀及湾仔酒吧，都有顾客及表演乐队出现群组感染。

此外，部分出现第二及第三代传播，包括一名40日大的婴儿。香港卫生防护中心调查显示，有关婴儿被一名曾到中区酒吧的确诊患者感染，酒吧属高风险传播地方，因此决定借在宪报刊登的公告发出最新指示。

据早前报道，港府昨晚发出最新指示，要求纯粹或主要用作售卖或供应令人醺醉的酒类，供人就地享用的处所（一般称为酒吧或酒馆），必须关闭。餐饮业务处所内有纯粹或主要用作售卖或供应上述酒类供人就地享用的范围必须关闭；及会址内纯粹或主要用作售卖或供应令人醺醉的酒类，供人就地享用的会址范围必须关闭。指示将于今日下午6时起生效，为期14日。