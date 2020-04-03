在京外籍男子私拆隔离报警器 警方：限期出境

北京市一名坦桑尼亚男子拒绝集中隔离，并在自行居家隔离期间数次拆掉报警设备，该市公安局昨日（2日）通报，已对该男子做出行政处罚，令其限期出境。

据北京头条客户端报道，北京朝阳公安分局潘家园派出所在3月27日接到社区报警和网民反映，一位外籍男子返京后拒绝集中隔离，并在自行居家隔离期间不戴口罩外出取快递。

据网上流传的一份北京农光南里14号楼以及北化家属院的“疫情告知信”中称，该楼一名坦桑尼亚男子3月27日晚上8时返回住处时，不遵守疫情期间外籍人员集中隔离规定，自行居家隔离。期间，不听居委会和警方劝诫，于3月28日中午未带口罩就出门领取快递，隔天上午再次冲出房门。社区工作人员要求男子回房间、戴口罩，但男子均不肯遵循。

一名与该外籍人员同住一栋楼的王女士向中国媒体透露，街道社区安装在该外籍男子住处的门磁报警系统也被其私自拆除。

朝阳区潘家园街道办事处在4月1日透露，这名坦桑尼亚男子频繁出国回国，在农光南里14号楼居家隔离期间，男子认为安装的门磁报警设备限制了自己的人身自由，不只一次拆掉报警设备。“昨天晚上（3月31日）还在联系房东，让这名男子配合防疫工作。”潘家园街道办事处工作人员说。“经过房东的劝说，该男子同意遵守规定，居家隔离。”

据了解，该坦桑尼亚男子为北京务工人士，其门前的门磁报警设备已经被重新安装到位。

北京市公安局也在4月2日通报称，警方依据相关法律，已经对该男子做出行政处罚，令其限期出境。