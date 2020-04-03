中国不超150位孕产妇感染冠病 专家：母婴传播证据尚不充分

中国工程院院士乔杰昨日（2日）受中国官媒访问时指出，目前中国不超过150名孕产妇受2019冠状病毒感染，且有不少研究证明新生儿在手术室进行核酸检测的结果都呈阴性，因此母婴传播证据尚不充分。

据《北京日报》报道，乔杰被邀请到昨日的中国央视《新闻1+1》节目就孕产妇感染冠病的议题进行解读。乔杰在节目上指出，武汉每月有一万左右的婴儿出生，但据中国国家卫健委上报的数据，武汉患冠病的孕产妇准确数字为125例。而同时担任北京大学第三医院院长的乔杰，近日参与的一项全国流行病学调查显示，目前有不超过150例孕产妇被感染。该调查有约80%的医院响应。

乔杰也介绍，孕产妇冠病的发病率比例非常低，现在患有冠病的孕产妇中，90%以上为轻症，少部分重症，而只有2%左右的危重症。据他了解，武汉只有一例孕产妇上了无创的呼吸机，虽然产后有几例情况有加重，但现在也都康复了。

母婴传播病毒方面，乔杰指出，从现在观察的情况来看，患了冠病之后能产生IgG抗体，而孕产妇能通过胎盘将这个抗体给到胎儿。新生儿出生时就有抗体，而抗体是有保护性的，所以总体上比较安全。少数新生儿感染都是因为家庭聚集后的接触性感染，儿科医生在诊断中发现的病情也比较轻。

尽管总体例数有限，但有不少的研究证明新生儿，特别是剖宫产的新生儿，在手术室做的咽拭子核酸检测发现都是阴性的。乔杰称，目前有超过50例证明母婴传播的证据是不充分的。

报道指，目前只有三例新生儿的IgM抗体显示近期可能有感染，但IgM本身有些假阳性，而且会受其他因素和其他疾病的影响，所以现在国际和中国国内的专家讨论，目前还都没有母婴传播的证据。即便有少数的新生儿感染，因为母亲会对新生儿有保护性的抗体，也是比较安全的。