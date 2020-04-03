国泰进一步削减班次 主席及CEO减薪三成

国泰航空行政总裁邓健荣近日发布内部信称，因航班需求极低，将进一步削减班次，其中四个目的地将减少至每周两趟航班。此外，国泰高层本月起将减薪，其中以邓健荣和国泰集团主席贺以礼为首减薪三成。

综合路透社、《香港经济日报》报道，邓健荣发布的内部信指出，相对国泰以往一日可搭载10万名乘客的情况，过去一周曾有一日只搭载582名乘客，运载率只有18.3%。

面对乘客数量骤减，邓健荣称，公司将进一步削减往返伦敦希斯洛、洛杉矶、温哥华与悉尼班次，至每周两班。

而国泰和国泰港龙航空在其他航点，会继续保持每周三班的基本服务，包括东京、台北、新德里、曼谷、雅加达、马尼拉、胡志明市、新加坡、北京、上海和吉隆坡。

邓健荣也表示，航班安排上会继续把握货运需求，尽力保持现有货运航线。此外，也会利用客机去运货，料整个4月会如此经营。但他坦言，在运力下调的情况下，货运收入较去年仍有较大跌幅。

为减少公司支出，邓健荣透露，大部分员工已同意拿三星期的无薪假。高级管理层从4月到12月也将减薪，当中邓健荣和集团主席贺以礼会减薪三成，其他执行董事则减薪25%。

他表示，因应多个机场已暂停营运，会扩大无薪假计划至外站同事。他指出，国泰已仅余香港机场、上海浦东机场两个贵宾候机室，接下来也会继续与供应商、商业伙伴商议，减少未来数月的支出。