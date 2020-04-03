法官员称从中国订购口罩被美截胡 美官员否认

法国官员周三（4月1日）指出，从中国预订的口罩在当地停机坪上，被美国人以三到四倍的价格买走。美国一名高级官员反驳称，美政府从没买过任何中国应向法国交付的口罩。

据法国国际广播电台网站报道，法国大东部大区区长在一档法国电台RTL的节目中，谴责美国抢夺法国在中国订购的口罩。

洛特纳称，在停机坪上美国人开出高三倍或者四倍的价格，当场用现金买走法国从中国订购的口罩。他透露，之后这些口罩飞向了美国，而非法国。

“这很难办，我们全天候奋战，就是为了让口罩到货。”据悉，洛特纳所管理的大东区专门为口罩进口设立一个特别办公室，用来“赢得市场”。

据报道，大东部大区是法国受2019冠状病毒疫情冲击最严重的大区之一。

而据称被美国截走的口罩不只这一批，法国西南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区也面临类似的情况。

该区区长在周二接受俄罗斯媒体访问时称，有美国采购者高价抢夺了法国从中国预订的部分口罩。

另据法新社报道，美国一名不愿具名的高级官员回应澄清说：“美国政府没有买过任何中国应该向法国交付的口罩。”同时他称，“所有与之相悖的说法都是完全错误的”。

此事也引起加拿大总理特鲁多的关注。在昨日（2日）的一场发布会上，特鲁多表示自己很担心美国抢走加拿大在中国订购的口罩。

特鲁多解释道，自己“听到了一些令人担心的消息。加拿大非常理解美国的需求是巨大的，但加拿大的需求也是巨大的”。他透露，已经要求有关部门彻查。

特鲁多早前坦言，不能保证满足加拿大所有医护人员的防疫需求，现在全世界都面临口罩匮乏的问题，国与国之间也展开了口罩竞争。