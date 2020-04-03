财新中国3月服务业PMI回升 但仍处历史第二低点

财新3月中国服务业采购经理人指数（PMI）从上月触及的历史低点反弹，但仍在荣枯线下方，且为有记录以来第二低点。

据路透社报道，财新/Markit今日（4月3日）联合公布，中国3月服务业PMI回升至43.0，但仍是历史第二低的水平。上月该指数一度降至26.5，为该项调查开启逾14年来首次降至50的荣枯线下方。

在服务业和制造业PMI双双回升带动下，财新3月中国综合PMI也回升至46.7，不过仍处在50下方的萎缩区域。分析指，与1至2月相比，3月经济放缓势头只是有所收敛，一季度中国经济料呈现负增长，仍需要政策面加大支持力度。

“尽管疫情在3月得到了控制，但经济活动的恢复仍然有限...预计3月负增长的态势只是有所收敛，一季度GDP将显著负增。”财新智库莫尼塔研究董事长兼首席经济学家钟正生评价指。

他分析，这对于今年增长目标适当下调，以及后续对消费、基建等领域加大逆周期力度，尤其面对服务业就业下滑加快的情况，都提出了要求。

据Markit网站刊登的新闻稿指出，3月中国服务业继续面对严峻挑战，疫情持续影响服务业运行。不过，相比疫情管控严峻的2月份，本月产出与新订单的收缩率有所缓和。然而，由于经营开支重现上升，客户需求低迷，企业缩减用工的步伐加快，用工降幅创下调查历史新高。

“服务业企业连续两月收缩用工，本月收缩率较2月份轻微加剧。据受访企业反映，部分原因是员工自愿离职，还有部分企业考虑到前景风险，采取了压缩成本的措施。”新闻稿称。

另外，新接业务量不足，导致中国服务业积压工作量在3月份重现下降，降幅虽然温和，但已是2015年9月以来最显著。