港专家称在全球半数人有抗体前疫情不会停

冠状病毒全球病例突破100万。香港大学李嘉诚医学院院长梁卓伟今天（3日）接受访问时指，相信疫情在夏天时可有所舒缓，但原因并非因天气变暖，而是因届时全球已有不少人染病并康复，有抗体的人增多，他直言在全球半数人得到抗体之前，疫情都不会停下来。

据网媒香港01报道，他认为这是一场马拉松式的抗疫战，未来数月会不断出现疫情波动的情况。

梁卓伟表示，香港目前仍不算有本地暴发的情况，病例大多属输入性，可分为三个阶段，分别是中国大陆输入、钻石公主号输入及海外回流潮输入，香港在控制疫情上仍做得不错。

他坦言，控制市民保持社交距离的严厉措施，难免会带来经济损失，而大家也不会好受，他鼓励企业肩负社会责任，而政府也应为基层市民提供支援。他认为，1918年全球曾出现西班牙流感大流行，而2003年时港人也面对过SARS，相较以往，现今科技发达，大家可以透过电话享受娱乐及与人沟通，盼各人都善用科技保持社交距离。

他续指，目前全球有过百只药物正在做测试，但仍未能找出最有效的药物，而疫苗最快在今年年底才能面世。他补充，儿童易受流感感染，但是否易受新型肺炎感染就仍属未知之数，因此未能确定学校停课有多大成效，但相信可以有一定作用。