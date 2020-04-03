香港八成美容院愿配合停业 生意大跌盼政府协助

香港今日起关闭酒吧和酒馆14天，有专家吁政府应考虑也将美容院暂时停业。对此，香港美容健体专业人员总会主席许慧凤也指出，有八成美容业者愿意配合停业，并希望政府在新一轮抗疫基金中协助美容业。

综合香港电台网站、香港01报道，许慧凤在港台节目《千禧年代》中表示，八成美容业者愿意配合防疫措施，包括停业，但认为政府需提早公布措施，以便美容院准备。她也指出，现时美容院生意差，生意额大跌九成，每周仅有两三个客人，期望政府在新一轮抗疫基金中能协助美容业。

针对美容业界防疫能力，许慧凤指出，虽然目前业界有采取防疫措施，但难免会有遗漏的部分。美容师即使戴上口罩或手套，都还是会与顾客有接触，而顾客同时会触碰美容院内的设施及物品。有时美容师在顾客离开后，无法及时处理用过的床单等物品，就有下一顾客光顾，可能因此增加感染的机会。再加上病毒有潜伏期，美容院也无法判断客人是否有感染。因此业界会担心，也乐意配合政府的措施。

另外，香港感染及传染病科专科医生曾祈殷在同一个节目上也指出，美容师与顾客未必有足够社交距离，如顾客带有病毒而未戴口罩，加上空气流通若欠佳，便会有机会受感染。

他提出，香港再有美容师确诊新型肺炎已是警号，政府应考虑将美容院暂时停业。曾祈殷说，香港确诊病例突破800例令人担忧，促请政府要切断社区传播链，筛查要做得快及多。他估计，复活节将有更多身处外地的港人回流，建议政府加快对有关港人的病毒检测。

对于政府昨日宣布酒吧及酒馆需关闭14天，曾祈殷认为，当局的决定有点朝令夕改，起初有声音要求关闭酒吧但不关，最初一有群组爆发，就应该果断关闭酒吧，如今才采取该措施算有点迟。