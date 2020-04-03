中国最大租车公司股债重挫 董事长与瑞幸咖啡相同

中国大陆最大汽车租赁公司的股票在香港重挫后停牌，因其与瑞幸咖啡的关联性而受到关注，后者此前被爆出财务造假丑闻。

据彭博社报道，神州租车在香港临时停牌，彭博数据显示，其股价停牌前跌54%，创2014年上市以来最大跌幅及股价新低。此外，公司2021年到期的美元债买价每一美元（约1.43新元）挫约30美分，报47美分，是上市以来最大下跌。

上述两家公司的董事长同由陆正耀担任。瑞幸咖啡周四（2日）发布公告称首席运营官刘健和部分员工从事不当行为，包括伪造业绩22亿元人民币（约4.44亿新元），导致股价一度暴跌81%，

“神州租车的投资人对公司财务报告的可信度存在深度担忧。”光大新鸿基公司的策略师温肯尼（译名）说。他指出，瑞幸咖啡暴露出巨大的诚信问题，人们担心陆正耀可能在神州租车植入了类似的文化，抛售股票是对管理层的不信任。

神州租车发言人王涛拒绝置评。

据知情人士透露，神州租车管理层今日（3日）早间在电话会议中对投资者表示，瑞幸咖啡和神州租车为两家分开的上市公司，且独立运营。

管理层还提到，其可以偿还将于4月到期的熊猫债，以及有能力偿还将于2021年到期的三亿美元债券。公司的目标是在2020年削减50到60亿人民币的债务规模。上述知情人士因未获授权而要求匿名。

彭博数据显示，神州租车两只人民币债券将于4月份迎来回售日，合计未偿还额10.3亿元人民币。

此外，截至上午11时30分，分众传媒下跌超过6%。分众传媒2018年年报显示，神州租车、饿了么、瑞幸咖啡、快狗打车等品牌选择分众作为线下核心媒体。