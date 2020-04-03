台美外交高层举行虚拟论坛谈扩大台湾参与全球舞台

美国在台协会（AIT）今天（3日）表示，AIT和美国国务院、台湾外交部等单位上个月底举行虚拟论坛，讨论如何扩大台湾在全球舞台的参与。

据联合新闻网报道，AIT今天发布新闻稿表示，AIT、美国国务院、驻美国台北经济文化代表处，以及台湾外交部的高阶官员3月31日召开一场虚拟论坛，讨论如何扩大台湾在全球舞台上的参与。

AIT表示，本次的讨论聚焦于建立相关论坛，与世界各国分享台湾对抗疫情的成功经验，以及备受国际赞誉的“台湾模式”，与会者也讨论到恢复台湾在世界卫生大会观察员身份上所进行的努力，以及让台湾与世界卫生组织透过其他途径，建立更紧密的协调。

AIT表示，会议与会者包括AIT处长郦英杰、美国国务院国际组织局代理助理国务卿普莱尔（Pam Pryor）、美国国务院东亚暨太平洋事务局首席副助理国务卿克夏大使（Atul Keshap）、美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿费德玮（Jonathan Fritz）、美国国际组织局副助理国务卿库克（Nerissa Cook）、驻美国台北经济文化代表处代表高硕泰、外交部政务次长谢武樵，以及外交部国际组织司司长陈龙锦。

AIT表示，美国和台湾近来宣布强化合作机制，共同防止疫情的传播，“与台湾及理念相近的国家共同拓展台湾的国际参与，是这项努力的重要环节”；台湾拥有蓬勃发展的民主体制，也是一股良善的力量，若能更加了解“台湾模式”，以及台湾带给国际社会的慷慨贡献和专业知识，世界各国将能获益良多。