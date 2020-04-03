隐瞒出境史致40多人隔离 郑州“毒王”获刑一年半

网民称“郑州毒王”的河南省首例境外输入病例郭某鹏，因隐瞒其旅游史，导致40余人被隔离，今日（3日）被判有期徒刑一年半。

据检察日报正义网的消息，最高人民检察院发布的通报，被告人郭某鹏居住在河南省郑州市，今年2月底至3月上旬，郭某鹏辗转全球数个城市，包括北京、阿联酋阿布扎比、意大利米兰和法国巴黎等地。郭某鹏最终在3月7日到达北京首都机场，并在当日下午乘坐火车返回郑州的家中。

早前报道指，郭某鹏乃郑州交通执法协管员，到意大利本想去看意甲联赛，后因疫情看不成，转到法国巴黎购物。

回到郑州市后，郭某鹏于3月8日、3月9日两天乘坐地铁到工作单位上班并在单位就餐，下班乘坐地铁回家。3月9日下班后，郭某鹏出现发热、咽痛等症状，自行至附近的仟禧堂大药房买药，步行回家后服用。当晚，其母亲郭某玲得知郭某鹏发烧后，熬制了罗汉果和甘草给郭某鹏喝。

此前，河南省郑州市在3月6日发布通告，规定境外入郑人员严格落实“隔离观察”和“如实申报”措施。3月10日8时许，郑州市公安局大学路分局民警在工作中发现郭某鹏近期存在出入境情况，打电话给郭某鹏核实，但他并未接电话。后拨打其母亲郭某玲电话，郭某玲否认郭某鹏去过国外。而后又拨打郭某玲电话要求郭某鹏下楼。

在公安民警明确告知大数据显示其去过国外后，郭某鹏承认有过出境史。在调查、核实其出入境轨迹后，郭某鹏被送至集中隔离点进行观察，随后被确诊感染2019冠状病毒疾病，成为河南省首例境外输入确诊病例。后经排查，与郭某鹏密切接触的40余名人员均已被隔离观察。

另据一名医生网民透露，郭伟鹏的接触者可能高达3万9373人，他的多名同事和家人也在其后被确诊感染冠病。

郑州市公安局大学路分局于3月11日对郭某鹏、郭某玲以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。郭某鹏在3月27日被采取监视居住强制措施。

郑州市公安局大学路分局侦查在3月30日终结，将本案移送审查起诉。郑州市二七区人民检察院经审查认为，本案事实清楚，证据确实充分，向郑州市二七区人民法院提起公诉，并提出有期徒刑一年零六个月的量刑建议。法院经审理，于4月3日采纳检察机关量刑建议，判处郭某鹏有期徒刑一年零六个月，郭某鹏表示认罪认罚。