中国央行定向降准释放4000亿人民币

中国人民银行昨日（3日）宣布，决定对中小银行定向降准1个百分点，此次定向降准可释放长期资金约4000亿元（人民币，下同，812亿新元）。

据新华社报道，中国央行宣布，决定对中小银行定向降准1个百分点，并下调金融机构在央行超额存款准备金利率至0.35%。

人民银行有关负责人介绍，此次定向降准可释放长期资金约4000亿元，平均每家中小银行可获得长期资金约1亿元，可增加中小银行支持实体经济的稳定资金来源，还可降低银行资金成本每年约60亿元，通过银行传导有利于促进降低小微、民营企业贷款实际利率，直接支持实体经济。

此次定向降准分4月15日和5月15日两次实施到位，每次下调0.5个百分点。人民银行有关负责人表示，分两次实施到位，可防止一次性释放过多导致流动性淤积，确保中小银行将获得的全部资金以较低利率投向中小微企业。

据介绍，此次降准后，超过4000家的中小存款类金融机构的存款准备金率已降至6%，从我国历史上以及发展中国家情况看，6%的存款准备金率是比较低的水平。

此次定向降准面向中小银行，包括两类机构，一类是农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村金融机构，另一类是仅在省级行政区域内经营的城市商业银行。

此外，当日央行还宣布，决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

超额准备金是存款类金融机构在缴足法定准备金之后，自愿存放在央行的钱，由银行自主支配，可随时用于清算、提取现金等需要。人民银行对超额准备金支付利息，其利率就是超额准备金利率，2008年从0.99%下调至0.72%后，一直未做调整。