沈阳全面取消落户限制 业内：宽松政策将激发购房需求

中国辽宁省的省会沈阳前日（2日）发布人才落户新政，将全面取消人才落户限制。业内专家认为，该落户新政的最大特点是宽松，后续沈阳潜在的购房需求将得到激发。

据《新京报》报道，沈阳市政府官网发布文件，明确可以落户的七类人员：技工学校、职业院校及以上在校生和毕业生；取得国家认可的初级以上职业资格证书、技能等级证书的人员；在沈阳与用人单位依法签订《劳动合同》的就业人员；在沈阳缴纳职工医疗保险或养老保险的灵活就业人员；在沈阳投资创业取得《营业执照》的经营者；在沈阳购房并取得合法房屋手续的；凡具有沈阳市户籍的居民，其父母、配偶、子女均可在沈阳投靠落户。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析说，“字越少，政策越大。七条，条条都是干货。”

严跃进说，沈阳此次的落户新政非常宽松。比如第三条，签订劳动合同没有太多困难，一般来说工作都会签订劳动合同，也就是说在沈阳就业即可在沈落户。

严跃进分析，购房需求有两种，一种是借落户买房，另一种是落户后在沈阳工作和居住需买房。无论哪种情况，对沈阳房地产市场的需求释放将起到积极作用。

对于政策的带动意义，严跃进认为，沈阳作为辽宁的省会城市，都出台了如此宽松的落户放开政策，该省其他城市在落户上应会更加宽松。

易居研究院中国百城库存报告数据显示，2019年全年，沈阳新建商品住宅供应面积为1216万平方米，而成交面积为1601万平方米。数据同时显示，今年2月，受疫情影响，沈阳新建商品住宅成交面积仅为20万平方米，环比下跌72%，同比下跌59%；库存面积为1211万平方米，存销比为10.4。

从价格看，2019年，沈阳楼市房价呈现上涨趋势。今年2月，沈阳成交均价为10291元/平方米，环比上升2%，同比上升9%，为去年1月以来至今的最高点。