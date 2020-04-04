研究：治疗冠病 中医药全过程起效

中国科学院院士仝小林团队公布三项科研成果。研究结果显示：中医药治疗冠病，轻症患者病情无一加重，危重型患者病亡风险降低八成多，康复患者症状改善复阳率低。

据《人民日报》报道，仝小林说，从轻症、重症或危重症到康复期，是治疗冠病的三个不同阶段，构成一个完整链条。治疗冠病，中医药全过程起效，彰显其独特的优势和作用。

仝小林团队的第一项研究是在武昌社区开展的新冠肺炎轻症患者使用寒湿疫方干预，他们以武昌区隔离点居家治疗的确诊者为目标人群，以寒湿疫方）为暴露因素，服用寒湿疫方的患者为暴露组，未服用任何该药的患者为非暴露组，分析两组患者的转重率及患者转重的影响因素。

研究结果显示，最终进入分析的共有721例，寒湿疫方组430例，对照组291例。主要的结局指标新冠肺炎病情加重率：寒湿疫方组为0例，对照组为19例，差别有统计学意义。

另一项研究调查了武汉市中西医结合医院所有住院患者1476例，其中，重症662例，分为中药汤剂组484例，非中药汤剂组178例。重症患者的病亡风险分析显示，共有71例患者病亡，其中中药汤剂组病亡15例；未用中药汤剂组病亡56例。统计分析表明，中药汤剂组的病亡风险下降了87.7%。

第三项研究对武汉6个康复驿站观察的治愈出院的人进行分析，所有观察人员平均隔离观察时间约为10天。共观察有420名出院人员。

其中，325人接受中药综合干预，包括恢复期颗粒、八段锦、穴位贴敷灸、足浴等。95人未接受任何干预。结果显示：经中医综合干预后，观察人员的咳嗽、胸闷气短以及乏力、心悸、失眠、出汗等症状得到明显改善。中医综合干预组的复阳率为2.8%；对照组复阳率为15.8%。

仝小林介绍，采用单因素分析发现，可能影响出院人员核酸检测复阳的因素包括年龄、合并基础疾病以及中医综合干预。多因素分析，在校正了年龄、性别、合并基础疾病、疗程等八个因素之后，中医综合干预是核酸复阳的独立影响因素。